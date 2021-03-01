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В NASA начали изучать необычные снимки из Сибири

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Специалисты NASA занимаются изучением серии необычных спутниковых снимков, которые были сделаны в северной части Сибири. Об этом сообщает издание La Nacíon.

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Отмечается, что на фото видны ломаные линии и волнообразные узоры, которыми расчерчена поверхность. Сейчас ученые пытаются найти объяснение увиденному.

Пока эксперты не могут назвать причины формирования узоров в районе реки Марха, которые зимой становятся более контрастными. По словам специалистов, всё дело может быть в замерзшей почве.

Часть Среднесибирского плоскогорья, которая и запечатлена на фото, находится в районе, 90% которого покрыто льдом. Когда лед ненадолго оттаивает, то на поверхности проявляется явление, называемое «узорчатыми почвами».

Ученые предполагают, что дело может быть в оттаивании и замерзании слоев почвы, а также в примесях органического и минерального происхождения.

Другая вероятная причина — эрозия. Томас Крэффорд, специалист Геологической службы США, высказал предположение, что наблюдаемые полосы похожи на рисунок из осадочных пород, известный среди ученых как «геология слоеного торта». Узоры могут формироваться из-за того, что под действием дождя и снега куски осадочных пород собираются в кучи.

Ранее, 23 февраля, NASA публиковало видео посадки на Марс новейшего ровера Perseverance («Настойчивость»). Ролик, который ведомство представило под заголовком «Как совершить посадку на Марс», был снят ровером в минуты посадки на планету 18 февраля. Зонд начал передавать черно-белые снимки Марса практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер NASA потребовалось несколько дней.

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