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Жителя Калининградской области будут судить за убийство сожительницы из-за храпа

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Уголовное дело в отношении жителя Калининградской области, который убил сожительницу из-за храпа, направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

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Уточняется, что инцидент произошел осенью 2020 года, когда обвиняемый сначала нанес сожительнице несколько ударов, после чего задушил ее, используя простыню. Затем мужчина попытался скрыть следы преступления, а тело убитой он намеревался утопить в реке. Планам помешали соседи, заметившие в руках мужчины подозрительно объемный предмет и сообщившие в полицию.

Житель Калининградской области признал вину. Он указал, что первоначально конфликт произошел, когда разбуженная женщина начала нецензурно выражаться в его адрес и оскорблять.

Следователи провели проверку показаний, допросили свидетелей и провели ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Ранее в этот же день в СК сообщили, что семью из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области убили из корыстных побуждений. Об убийстве людей стало известно накануне.

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