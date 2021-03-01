Жителя Калининградской области будут судить за убийство сожительницы из-за храпа

Уголовное дело в отношении жителя Калининградской области, который убил сожительницу из-за храпа, направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Уточняется, что инцидент произошел осенью 2020 года, когда обвиняемый сначала нанес сожительнице несколько ударов, после чего задушил ее, используя простыню. Затем мужчина попытался скрыть следы преступления, а тело убитой он намеревался утопить в реке. Планам помешали соседи, заметившие в руках мужчины подозрительно объемный предмет и сообщившие в полицию.

Житель Калининградской области признал вину. Он указал, что первоначально конфликт произошел, когда разбуженная женщина начала нецензурно выражаться в его адрес и оскорблять.

Следователи провели проверку показаний, допросили свидетелей и провели ряд необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Ранее в этот же день в СК сообщили, что семью из четырех человек в поселке Кудьма Нижегородской области убили из корыстных побуждений. Об убийстве людей стало известно накануне.