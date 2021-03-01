Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Депутат рады опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма
Общество
Врач посоветовала не принимать иммуностимуляторы при ОРВИ
Наука
Врачи заявили о меньшей эффективности вакцины Pfizer для людей с лишним весом
Мир
Партия Медведчука набрала 23,5% поддержки в рейтинге политических сил Украины
Мир
В МИД РФ отметили растущий интерес к вакцине «Спутник V»
Мир
В Финляндии ввели режим ЧП из-за коронавируса
Экономика
Доход бюджета РФ от размещения средств ФНБ в 2020 году превысил 345 млрд рублей
Мир
Зеленский публично вакцинируется от коронавируса препаратом Covishield
Спорт
Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

Осташков включили в число наиболее популярных у туристов городов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рейтинг самых популярных мест отдыха в 2021 году вновь включили город Осташков Тверской области. Исследование проводил сервис для путешественников Tvil.ru.

Выяснилось, что отдых на озерах с семьями предпочитают 35,3% опрошенных. Парами на водоемах предпочитают отдыхать 29,9%, а компаниями — 10%.

Самыми популярными озерами признали Мойнакское озеро в Евпатории, Голубицкое грязевое озеро на Ставрополье и Банное озеро в Башкирии.

Селигер в Тверской области вошел в топ-10 популярных мест для озера на природе. Он разместился на шестой строчке, пишут «Тверские ведомости».

Ранее Осташков оказался в лидерах по популярности поездок на 14 февраля. Он занял четвертое место. Первые три достались курорту Банное (Башкирия), Петрозаводску (Карелия), Листвянке (Иркутская область).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021