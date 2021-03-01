Осташков включили в число наиболее популярных у туристов городов

В рейтинг самых популярных мест отдыха в 2021 году вновь включили город Осташков Тверской области. Исследование проводил сервис для путешественников Tvil.ru.

Выяснилось, что отдых на озерах с семьями предпочитают 35,3% опрошенных. Парами на водоемах предпочитают отдыхать 29,9%, а компаниями — 10%.

Самыми популярными озерами признали Мойнакское озеро в Евпатории, Голубицкое грязевое озеро на Ставрополье и Банное озеро в Башкирии.

Селигер в Тверской области вошел в топ-10 популярных мест для озера на природе. Он разместился на шестой строчке, пишут «Тверские ведомости».

Ранее Осташков оказался в лидерах по популярности поездок на 14 февраля. Он занял четвертое место. Первые три достались курорту Банное (Башкирия), Петрозаводску (Карелия), Листвянке (Иркутская область).