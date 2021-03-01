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Чемпион UFC Петр Ян рассказал о завершении конфликта с Орловским

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Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в понедельник, 1 марта, рассказал РЕН ТВ подробности завершения конфликта с белорусским бойцом смешанных единоборств (ММА) Андреем Орловским.

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Напряжение между спортсменами произошло в медиапространстве летом прошлого года, после того как Орловский в Instagram, отвечая на вопрос подписчика, поздравил с победой не Яна, а его спонсоров. В ответ на это россиянин грубо охарактеризовал своего коллегу по цеху.

В середине февраля Орловский рассказал о встрече с Яном в спортивном зале American Top Team. По его словам, он позвал Яна поговорить и тот был готов и сжал кулаки. После этого разговора, как отмечал Орловский, всё стало нормально и спортсмены «здороваются».

Спустя пол месяца Ян объяснил, почему тогда подошел к Орловскому со сжатыми кулаками.

«Ну я же не знаю, что от него ожидать, правильно? У меня в голове своя мысль была, своя задача. Но решили вопрос, нашли компромисс, адекватно всё было. Изначально же всё по глупости полной было, что я типа не захотел с ними общаться. Закрыли эту тему, тысячу раз ее мусолить», — рассказал он.

Ранее в понедельник Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. По словам Яна, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

Петр Ян стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе, одержав победу над бразильским спортсменом Жозе Алду. Также россиянин побил рекорд по количеству ударов для этого дивизиона — за пять раундов Ян нанес сопернику 194 удара.

Поклонники смогут увидеть бой в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

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