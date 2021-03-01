Партия Медведчука набрала 23,5% поддержки в рейтинге политических сил Украины

Первую строчку в рейтинге политических сил Украины занимает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, за нее готовы проголосовать 23,5% украинцев. Об в понедельник, 1 марта, сообщает «Украина.ру».

Февральский опрос 25-28 февраля по телефону группы «Рейтинг», который проводил Киевский институт социологических и маркетинговых исследований, показал, что ОПЗЖ набрала 23,5% голосов.

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, заняла второе место с 19,2% респондентов, на третьей строке находится пропрезидентская «Слуга народа» с 16,3% опрошенных. Кроме того, политическая сила Юлии Тимошенко «Батькивщина» набрала 9,4%, за ней следует Партия Шария (5%), остальные политсилы не набрали более 5%.

Ранее, 1 февраля, стал известно, что президентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде может создать коалицию с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина». Тимошенко заявила, что ее партия готова к коалиции со «Слугой народа». По ее мнению, ситуация в стране требует объединения всех без исключения национальных сил, потому что так можно вернуть Украину на «путь развития и возрождения».

26 октября 2020 года главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва сообщил о провале партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на местных выборах. Он подчеркнул, что в целом страна возвращается к противостоянию партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».