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Резкие перепады давления прогнозируют на территории ЯНАО

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Синоптики предупредили жителей Ямало-Ненецкого автономного округа о значительном потеплении в начале марта. При этом в регионе ожидаются резкие перепады атмосферного давления.

Под влиянием теплого атлантического циклона окажутся северные и западные районы ЯНАО. На юго-востоке сохранит влияние сибирский антициклон. К середине недели теплая воздушная масса займет всю территорию воздуха. Согласно прогнозам, температура воздуха в начале марта повысится на 10–15 градусов. Средняя температура воздуха в ЯНАО за месяц составит –5...–18 градусов.

По словам главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Сергея Токарева, колебания давления могут негативно отразиться на состоянии людей с метеозависимостью. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Особенно прогноз неблагоприятен для людей с сосудистыми и хроническими заболеваниями. Жителей региона просят внимательно относиться к состоянию здоровья и больше времени проводить на свежем воздухе.

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