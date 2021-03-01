В МИД РФ отметили растущий интерес к вакцине «Спутник V»

Интерес к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» растет. Об этом 1 марта заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, многие страны не готовы ждать одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) и предпочитают использовать национальную сертификацию. «Количество стран, которые стучатся в наши двери, возрастает с каждым днем», — отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, Москва готова оказать содействие всем, кто в этом нуждается. Россия готова обсуждать поставки вакцин от коронавируса, налаживание производства в странах, где для этого есть основа, добавил дипломат.

Он напомнил о недавних просьбах властей Чехии и Люксембурга поставить вакцину в эти страны. Поступает также много неофициальных сигналов, подчеркнул замминистра.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва весьма чутко реагирует на обращения государств о помощи в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

В конце февраля в Чехии отметилось ухудшение ситуации с коронавирусом. На приобретении «Спутника V» настаивают президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Они уже провели предварительные переговоры о получении вакцины с представителями России.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты пророчат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ.

Москва указывала, что в приоритете вакцинация российского населения. Сделать прививку могут все желающие бесплатно.