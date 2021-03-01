Врачи заявили о меньшей эффективности вакцины Pfizer для людей с лишним весом

Итальянские медики, проанализировав данные пациентов, которым ввели вакцину от коронавируса производства Pfizer/BioNTech, выявили более слабый иммунный ответ после прививки у людей с лишним весом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале medrxiv.org.

На основе данных 248 медработников (158 женщин и 90 мужчин), которые получили обе дозы препарата BNT162b2, обнаружилось, что после получения второй дозы инъекции иммунитет испытуемых оказался сильнее у людей без избыточного веса.

«Интересно, что гуморальный ответ был более эффективным в группе с низким и нормальным весом по сравнению с группой с ожирением», — говорится в исследовании.

Медики подчеркнули, что ожирение является основным фактором риска заболеваемости и смертности для пациентов с COVID-19, поэтому планирование эффективной программы вакцинации в этой группе пациентов обязательно.

«Данные свидетельствуют о том, что инфекции SARS-CoV-2 являются более тяжелыми и протекают примерно на пять дней дольше у людей, страдающих ожирением», — отметили ученые.

Ранее, 28 февраля, главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал о факторах, которые могут снизить эффективность вакцин против коронавируса. По его словам, на снижение эффективности препаратов могут влиять генетические факторы коронавируса.

В декабре 2020 года стало известно, что в ходе исследования вакцины Pfizer и BioNTech умерли шесть участников. Между тем эти сообщения не повлияли на решение об одобрении ее применения в США и ЕС.