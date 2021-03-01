Мужчина погиб при пожаре в бытовом вагончике в Свободном

В городе Свободный в Амурской области при пожаре в бытовом вагончике, расположенном в Тополевом переулке, погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пожар произошел утром 1 марта. На ликвидацию горения потребовалось 12 минут. В тушении были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники.

В результате погиб один человек, его личность устанавливается. Других пострадавших и погибших нет, пишет Амурская служба новостей.

Причину возгорания и обстоятельства случившегося установят эксперты.

Ранее, 1 марта, стало известно о гибели двух человек при пожаре в многоквартирном панельном жилом доме в городе Ангарске Иркутской области. Еще двое пострадали.