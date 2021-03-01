Дональд Трамп, больше месяца игравший в гольф и всячески отдыхавший от дел политических в своем поместье Мар-а-Лаго, прервал медийное молчание и выступил на конференции консервативных кругов Республиканской партии. Конечно, его речи всегда вызывали большой интерес общества и СМИ, но на этот раз внимание к его персоне было, пожалуй, сверхповышенным. Как-никак, с того момента, как экс-президент, лишенный Twitter и других соцсетей, покинул Белый дом, слухи вокруг его планов и намерений множились, а ответом на них было напускное равнодушие к информационной возне.

В последние месяцы Республиканская партия из-за различных событий, связанных с Трампом, все сильнее погружалась во внутренний кризис. Захват Капитолия сторонниками бывшего лидера 6 января и последовавший за этим импичмент фактически поставили перед каждым республиканцем один единственный вопрос: ты за или против Трампа? На горизонте замаячил серьезный раскол, а в СМИ появились сообщения, что экс-хозяин Овального кабинета, обидевшись на непроявленное единодушие своих коллег в момент показательной обструкции со стороны демократов в его адрес, собрался основать свою собственную партию, тем самым уведя у республиканцев значительную часть электората.

45-й президент США вполне мог бы пойти на такой шаг, учитывая, что подавляющее большинство республиканских избирателей до сих пор видит в нем своего лидера и даже кандидата на возвращение Белый дом. Но при всей своей импульсивности Дональд Трамп, наверняка, прекрасно понимал: как показывает американская история, любой партийный «сепаратизм», кроме временного шума, ничего не дает. А главное — не приводит к победе. Или точнее приводит, но — к победе конкурентов, причем разгромной. Поэтому, видимо, он и решил следовать старому мудрому принципу: не можешь предотвратить революцию, возглавь ее.

Среди республиканцев хватает людей, мечтающих избавиться от Трампа и забыть его лидерство в партии, как страшный сон. И в случае продолжения внутрипартийной войны эти силы неизбежно бы прирастали новыми сторонниками. Дональд Трамп решил эти процессы взять под контроль и прекратить дальнейшее погружение республиканцев в смуту.

На конференции в Орландо прозвучало несколько важных заявлений. Во-первых, Трамп назвал фейком сообщения СМИ о намерении создать новую партию. По словам бывшего президента, он, напротив, собирается помочь республиканцам вернуть контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в 2022 году. «У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», — развеял Трамп все слухи. Но взять большинство в Сенате и Палате представителей — мало. Он пообещал вернуть республиканцам в 2024 году Белый дом. «Кто знает, может, я решу победить их в третий раз», — намекнул политик на возможное выдвижение в президенты через четыре года и одновременно с этим в очередной раз не признал свое ноябрьское поражение, хотя и в довольно мягкой форме.

Другими словами, Дональд Трамп послал однопартийцам однозначный сигнал: он никуда из партии не собирается, готов работать на ее благо, а главное — остается лидером республиканцев. Хочет того местная бюрократия или нет.

Учитывая все последние события, за Дональдом Трампом действительно все еще тянется определенный шлейф токсичности. И часть боссов Республиканской партии резонно опасается, что демократы будут всячески это использовать во внутриполитических играх, каждый раз припоминая, что фронтмен их заклятых соперников не кто-нибудь, а «подстрекатель к мятежу» и «главная угроза американской демократии».

Другое дело, что все это не будет иметь никакого значения, если за спиной Трампа будет по-прежнему стоять республиканский избиратель. Показательно, что даже лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, хотя и проголосовавший против импичмента, но морально осудивший экс-президента, признал на днях: если Трамп станет кандидатом в президенты в 2024-м, то он его поддержит. А главный партийный критик бывшего лидера США Митт Ромни, почти ни в чем его ни разу не поддержавший, с грустью отметил: если все будет продолжаться так, как сейчас, то Трамп снова станет кандидатом от республиканцев.

Удастся ли бывшему президенту стабилизировать партию и подавить в ней вольнодумство, вопрос пока открытый. Слишком мало еще прошло времени после политических потрясений января. Пока все идет к тому, что Дональд Трамп останется ключевой фигурой республиканцев. В любом случае, уже сейчас им надо думать над стратегией, как сокрушить демократов в 2022-м и 2024 годах.

И здесь бывший глава Белого дома тоже не прочь поработать законодателем трендов, указывая коллегам, по каким болевым точкам надо бить нынешнюю администрацию Джо Байдена. На конференции Дональд Трамп заявил: «Мы знали, что администрация Байдена будет плохой, но не догадывались насколько». По его мнению, команда нового президента США уже доказала, что она «против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и против науки». «Всего лишь за один короткий месяц мы перешли от принципа «Америка прежде всего» к принципу «Америка последнюю очередь». Задумайтесь», — призвал сторонников республиканец.

Другими словами, Джо Байден не способен «сделать Америку снова великой». Это под силу только Дональду Трампу — в качестве президента или опекуна над каким-то более молодым трампистом, неважно. Главное, что без него «лживых демократов» не победить. Именно такой сигнал послал Трамп. И пока республиканцам, включая Митча Макконнелла и Митта Ромни, ничего не остается, как этот сигнал поймать.

Автор — обозреватель газеты «Известия»

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