Аксенов призвал российские телеканалы не приглашать «экспертов» с Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник, 1 марта, призвал руководство российских государственных телеканалов не приглашать в эфир украинских «экспертов», которые своими высказываниями искажают реальные факты.

«Зачем мы приглашаем персонажей, которые нам врут, искажают ситуацию, рассказывают свои нелепые истории, не спрашивая нас? Торгуются за нас, как будто они здесь, в Крыму, проживают или во времена, когда Крым был оккупирован Украиной, как будто выступали за права русскоязычных граждан и русских на Украине? Все сидели молча, никто никогда рот не открывал. Мы были для них людьми второго сорта», — сказал Аксенов в эфире Первого канала.

По его словам, действия властей Украины были всегда направлены на отдаление Крыма от России, а также на рост межнациональной напряженности на полуострове.

Аксенов отметил, что возможность донести информацию о реальном состоянии дел, высказать альтернативную точку зрения в эфире украинских телеканалов отсутствует.

«Посмотрите, коллеги, а кто из российских экспертов присутствует на украинских или американских каналах? Где они спрашивают наше мнение, альтернативное от предложенного руководством Украины? Никогда никто не спрашивает. Поэтому мое мнение: вообще не приглашать персонажей, которые говорят на черное — белое», — добавил Аксенов.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для прекращения ненависти между украинцами и русскими Россия должна вернуть Крым.

В тот же день он подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма, поручив правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

Депутат Госдумы от Крымского региона Константин Бахарев раскритиковал решение украинского лидера, указав, что это лишь отчаянная попытка Зеленского спасти свой стремительно падающий рейтинг доверия граждан страны и демонстрация готовности «верно служить своим заокеанским хозяевам».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура, как неоднократно заявляли российские власти, прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.