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Спорт
Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

Бывшего президента «Барселоны» задержали по делу о коррупции

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Экс-президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жозеп Марию Бартомеу задержан по делу о коррупции. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает радиостанция «Кадена СЕР».

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Как уточняется, по данному делу были задержаны еще два человека — бывший генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау и юрист Роман Гомес Понти.

По данным следствия, 58-летний Бартомеу заключал сделки от имени клуба, чтобы получать прибыль. В 2020 году он нанял экспертов, которые должны были оценить репутацию президента и глав клуба и опубликовать в соцсетях порочащие сведения о действующих и бывших игроках команды, пишет «Спорт-Экспресс».

В результате ряд руководителей покинули посты из-за серьезных обвинений в их адрес.

Бартомеу покинул пост президента клуба осенью 2020 года. Нового президента выберут 7 марта.

В конце января стало известно, что ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Лионелем Месси газеты El Mundo. Контракт был защищен положениями о конфиденциальности, однако информация стала достоянием общественности и находится в открытом доступе.

Сам спортсмен намерен подать в суд на руководство клуба после утечки информации о его зарплате в СМИ.

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