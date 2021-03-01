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Новогодние украшения окончательно демонтируют в Барнауле

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В Барнауле намерены разобрать оставшиеся новогодние украшения. Работы уже начались на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, сообщает пресс-центр мэрии города.

Демонтаж начался 1 марта и продлится несколько дней. Рабочие разберут иллюминацию и световые фигуры. Соответствующее решение было принято в связи с наступлением теплой погоды и для обеспечения безопасности людей, пишет altapress.ru.

По данным издания, ранее с территории новогоднего городка уже убрали ледяные барельефы и малые горки.

В преддверии Нового года в Барнауле установили елку с золотыми звездами. Она радовала горожан на площади Мира в Ленинском районе. Над площадью был смонтирован световой потолок протяженностью 528 м.

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