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Четыре ребенка пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области

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Девять человек, в том числе четыре ребенка, получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Челябинской области. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением в условиях снегопада.

Авария произошла утром 1 марта. По данным Госавтоинспекции, водитель автобуса «ГАЗ» выполнял рейс из Усть-Катава в Катав-Ивановск и допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo. В ГИБДД уточнили, что мужчина не выбрал безопасную скорость движения на спуске. Известно, что грузовик стоял на стороне дороги, предназначенной для встречного движения.

Травмы получили девять пассажиров автобуса, об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в Тюмени при столкновении легкового автомобиля и маршрутки пострадали три человека. По предварительной версии, водитель маршрутки не пропустил иномарку, которая двигалась в том же направлении.

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