Центр национальных культур появится в Удмуртии

В селе Пугачево в Удмуртии откроют центр национальных культур, который призван гармонизировать межнациональные отношения.

«Здесь старшее поколение будет передавать опыт по традиционным промыслам, народной одежде, музыкальной и игровой культуре», — пояснили в республиканском Доме Дружбы народов.

В деятельность Центра также входит и укрепление сотрудничества с национально-культурными центрами района (удмуртским, марийским, армянским, татарским), передает udm-info.ru. В 2021 году запланированы творческие встречи, фестивали, конкурсы, праздники, мастер-классы, выставки, семинары и совещания.

Власти Удмуртии направят 28,4 млн рублей на ремонт и обновление материально-технической базы домов культуры. Работы пройдут в рамках проекта «Культура малой Родины». Ремонт пройдет в 23 республиканских домах культуры. Еще для девяти учреждений закупят кресла, световое оборудование для сцен, мебель и костюмы для артистов.