Врач посоветовала не принимать иммуностимуляторы при ОРВИ

Препараты, повышающие иммунитет, не имеют ничего общего со схемами лечения ОРВИ. Об этом в понедельник, 1 марта, заявила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина.

«Я считаю, что при ОРВИ не особенно нужно получать препараты, которые повышают иммунитет», — отметила она на круглом столе «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?».

По словам Фоминой, чрезмерное использование иммуномодуляторов и иммуностимуляторов не имеет ничего общего со схемами лечения заболевания.

Ранее, 24 февраля, стал известно, что в Москве показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ остаются на уровне ниже эпидемиологического порога по совокупному населению на 57,3%. Отмечалось снижение заболеваемости среди детей трех-шести лет на 4,3% и среди детей 7–14 лет на 16,3%.

При этом в девяти российских регионах зафиксировано превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).