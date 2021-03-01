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Дети нашли в лесу под Калининградом 21 минометную мину времен ВОВ

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Дети обнаружили в лесу в поселке Горино Неманского района Калининградской области 21 минометную мину времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в Facebook в понедельник, 1 марта.

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Сообщение о находке поступило накануне в районе 17:00. Дети, нашедшие снаряды, рассказали о них взрослому, который позвонил в экстренные службы.

«Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство», — отметили в администрации.

Отдел по делам Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации муниципалитета попросил военкомат города Советска направить саперное подразделение для разминирования.

Ожидается, что мины должны вывезти позднее в понедельник на специальный полигон, там их уничтожат.

В сентябре 2020 года сообщалось о разминировании затонувшей немецкой баржи в калининградском Балтийске. Отряд МЧС России поднял со дна более 7 тыс. взрывоопасных предметов. 18 сентября разминирование приостановили. Работы планировалось продолжить весной 2021 года.

На территории современной Калининградской области в 1945 году проходили ожесточенные бои Восточно-Прусской наступательной операции советских войск. В результате войска Красной Армии прорвали оборону противника, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали более 25 вражеских дивизий, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши. По Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кёнигсбергом (сейчас — Калининград) отошла СССР, другая часть — Польше.

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