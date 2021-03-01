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Названа стоимость обновленного кроссовера Jaguar E-Pace для России

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Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный кроссовер Jaguar E-Pace 21 модельного года, который поступит в продажу этим летом. Стоимость модели начинается от 3 821 000 рублей. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает «Автостат».

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Обновленный автомобиль получил новый передний бампер, измененные воздухозаборники и решетку радиатора с ромбовидным рисунком.

В салоне появились отсек для беспроводной зарядки и новая мультимедийная система Pivi Pro 7, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Система оснащена 11,4-дюймовым изогнутым сенсорным экраном.

Также в интерьере теперь использованы более качественные материалы отделки, а система ионизации воздуха получила фильтр с датчиком твердых частиц.

В моторную гамму для России входит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 199 л.с., а также бензиновый агрегат такого же объема мощностью 200 или 249 л.с. В паре со всеми моторами работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач марки ZF.

Базовая комплектация S включает систему адаптации к дорожному покрытию, двухзонный климат-контроль, систему камер кругового обзора, мультимедийную систему Pivi Pro с 11.4-дюймовым сенсорным экраном.

Комплектация SЕ оснащена наружными зеркалами заднего вида с функцией запоминания настроек, светодиодными фарами с системой автоматического включения, функцией контроля «слепых» зон.

В версию R-Dynamic входят особые элементы дизайна, такие как рулевое колесо с оригинальной кожаной отделкой, 20-дюймовые колесные диски, металлические накладки на пороги с надписью R-Dynamic и отделка сидений кожей Windsor.

15 февраля сообщалось, что производитель машин Jaguar Land Rover к 2030 году планирует отказаться от выпуска машин с бензиновым и дизельным двигателями. Компания хочет сосредоточиться только на производстве электромобилей.

Jaguar Land Rover намерен в течение нескольких лет сделать шесть вариантов электромобиля. В 2024 году на рынке появится первый полностью электрический Land Rover, а в 2025 году — Jaguar.

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