Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции, произведенные в России, эффективно работают против всех штаммов инфекции. Об этом 1 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой (ФМБА).

«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», — отметил глава государства.

Скворцова согласилась с высказыванием Путина и отметила вакцины эффективно работают против всех 3,5 тыс. мутаций COVID-19, что были выявлены у россиян. Глава ФМБА отметила, что существующие в России мутации не влияют на течение коронавирусной инфекции.

При этом Вероника Скворцова отметила, что распознать мутации коронавируса российским медикам помогает дополнительная тест-система, которая была разработана ФМБА.

«Сейчас с учетом необходимой настороженности в отношении изменчивости вируса и выявления нескольких наиболее существенных мутаций мы разработали специальные технологии, тест-системы для выявления мутаций обычным мазком: не просто подтверждения вируса, а выявления тех штаммов, которые должны заставить нас особое внимание им уделить», — пояснила Скворцова.

Первую в России тест-систему для определения мутаций коронавируса, характерных для британского штамма зарегистрировали 21 февраля. Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также других инфекционных возбудителей, для которых требуется быстрое массовое тестирование.

18 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая российская тест-система на выявление коронавируса способна выявить мутацию, общую для британского, южноафриканского и бразильского штаммов инфекции. По ее словам, аналогов российской системе в мире еще нет, так как она позволяет увидеть так называемую 501-ю мутацию коронавируса.

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