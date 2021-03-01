В ОП рассказали о штрафах за отказ Twitter удалять запрещенные в РФ материалы

Отказ сети микроблогов Twitter удалять запрещенную в России информацию повлечет для соцсети штрафы в размере до 13,5 млрд рублей при санкциях за каждое конкретное нарушение. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил «Известиям» член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Если оценить штрафы, грозящие Twitter, ориентируясь на данные Роскомнадзора, то сумма штрафов по категориям составит от 6,8 млн до 20 млн рублей, а за каждое конкретное нарушение — от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей. Это значительные суммы и значительный ущерб для этой соцсети», — заявил Кирьянов.

По его словам, в конце февраля ОП представила список социальных сетей, в которых содержится больше всего деструктивного контента, и Twitter оказался на первом месте. Игнорирование подобных нарушений может привести к соответствующим масштабам санкций, отметил Кирьянов.

По его словам, нужно дать Роскомнадзору право применять технические санкции по аналогии с турецким законодательством. Речь идет о снижении скорости доступа к соцсети, а также об ограничении возможности по сбору средств за рекламу.

Задача государства и общества — не допустить распространение деструктивного, противозаконного контента в Сети интернет, заключил эксперт.

Ранее в этот же день стало известно, что с 2017 года социальная сеть Twitter, не вняв требованиям Роскомнадзора, отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства. Отмечается, что в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.