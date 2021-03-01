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В ОП рассказали о штрафах за отказ Twitter удалять запрещенные в РФ материалы

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Отказ сети микроблогов Twitter удалять запрещенную в России информацию повлечет для соцсети штрафы в размере до 13,5 млрд рублей при санкциях за каждое конкретное нарушение. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил «Известиям» член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

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«Если оценить штрафы, грозящие Twitter, ориентируясь на данные Роскомнадзора, то сумма штрафов по категориям составит от 6,8 млн до 20 млн рублей, а за каждое конкретное нарушение — от 3,4 млрд до 13,5 млрд рублей. Это значительные суммы и значительный ущерб для этой соцсети», — заявил Кирьянов.

По его словам, в конце февраля ОП представила список социальных сетей, в которых содержится больше всего деструктивного контента, и Twitter оказался на первом месте. Игнорирование подобных нарушений может привести к соответствующим масштабам санкций, отметил Кирьянов.

По его словам, нужно дать Роскомнадзору право применять технические санкции по аналогии с турецким законодательством. Речь идет о снижении скорости доступа к соцсети, а также об ограничении возможности по сбору средств за рекламу.

Задача государства и общества — не допустить распространение деструктивного, противозаконного контента в Сети интернет, заключил эксперт.

Ранее в этот же день стало известно, что с 2017 года социальная сеть Twitter, не вняв требованиям Роскомнадзора, отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства. Отмечается, что в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

В конце декабря 2020 года Госдума приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов социальными сетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Поправки вносятся в законопроект 2017 года о регулировании социальных сетей.

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