Водовод «Восточный» на Ставрополье построят до июля 2021 года

Строительство водовода «Восточный» в Новоалександровском городском округе Ставропольского края завершится до июля 2021 года, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы ведутся с опережением графика. Этот проект позволит решить многолетнюю проблему нехватки воды в этой части региона.

«Новый водовод протяженностью 36 км обеспечит стабильным качественным водоснабжением 3,6 тыс. жителей в восьми населенных пунктах», — сообщили в ведомстве, передает NewsTracker. Всего в 2020 году было реализовано 12 проектов в сфере водоснабжения. Качественная питьевая вода пришла в 32 населенных пункта.

Как стало известно 24 февраля, в городе Каспийске Республики Дагестан проводят гиперхлорирование воды после массового отравления людей. Дополнительные меры предосторожности были предприняты в микрорайоне «Кемпинг». Всего в период с 23 по 24 февраля в каспийскую больницу с симптомами отравления обратились 29 пациентов, среди которых 26 детей преимущественно дошкольного возраста.