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Умер первый министр иностранных дел Украины

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Первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался в возрасте 82 лет. Об этом 1 марта сообщил экс-посол Украины в ЕС, дипломат Константин Елисеев.​

О причинах смерти не сообщается.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Всё, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко», — написал Елисеев в Twitter.

Анатолий Зленко родился 2 июня 1938 года. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, после чего начал карьеру на дипслужбе в 1967 году. С 1983 года был постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО, в 1989–1990 годах — первым замминистра иностранных дел Украины

Зленко дважды занимал пост главы украинского МИДа — с 1990-го по 1994-й и с 2000-го по 2003 год. С 1994-го по 1997 год ​он был постпредом Украины при ООН, а затем послом во Франции и Португалии.

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