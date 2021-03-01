Журналист кремлевского пула рассказал о самолете Путина

Самолет, на котором летает президент РФ Владимир Путин, в кругу имеющих к нему отношение называют «основной». Об этом сообщает 1 марта в своем Telegram-канале корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который входит в так называемый кремлевский пул.

По его словам, за бортом, который перевозит журналистов кремлевского пула, закрепилось название «передовой». Обычно это воздушное судно всегда прибывает на место раньше президентского, что позволяет обеспечить на местах готовность к появлению российского лидера. Рассадка на самолете свободная, чаще всего журналисты попадают в третий салон, в первом обычно летают министры и другое руководство, а во втором — делегация или участники совещания.

«Таким образом, в самолете можно встретить кого угодно: от Александра Овечкина и Хабиба Нурмагомедова до Дениса Мацуева и Александры Пахмутовой», — отметил Смирнов.

Перед взлетом журналисты могут пройти в первый салон и задать вопросы интересующим их спикерам. Таким образом часто представители СМИ получают комментарии пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Но бывает и так, что главы министерств и прочие высокопоставленные пассажиры самостоятельно проявляют инициативу, добавил журналист.

14 мая 2019 года в Сети появилось видео полета самолета президента России Владимира Путина в сопровождении шести истребителей Су-57. Они эскортировали борт номер один перед его приземлением в Ахтубинске. Туда Путин летал в рамках сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса.