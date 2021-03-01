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Журналист кремлевского пула рассказал о самолете Путина

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Самолет, на котором летает президент РФ Владимир Путин, в кругу имеющих к нему отношение называют «основной». Об этом сообщает 1 марта в своем Telegram-канале корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, который входит в так называемый кремлевский пул.

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По его словам, за бортом, который перевозит журналистов кремлевского пула, закрепилось название «передовой». Обычно это воздушное судно всегда прибывает на место раньше президентского, что позволяет обеспечить на местах готовность к появлению российского лидера. Рассадка на самолете свободная, чаще всего журналисты попадают в третий салон, в первом обычно летают министры и другое руководство, а во втором — делегация или участники совещания.

«Таким образом, в самолете можно встретить кого угодно: от Александра Овечкина и Хабиба Нурмагомедова до Дениса Мацуева и Александры Пахмутовой», — отметил Смирнов.

Перед взлетом журналисты могут пройти в первый салон и задать вопросы интересующим их спикерам. Таким образом часто представители СМИ получают комментарии пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Но бывает и так, что главы министерств и прочие высокопоставленные пассажиры самостоятельно проявляют инициативу, добавил журналист.

14 мая 2019 года в Сети появилось видео полета самолета президента России Владимира Путина в сопровождении шести истребителей Су-57. Они эскортировали борт номер один перед его приземлением в Ахтубинске. Туда Путин летал в рамках сессии совещаний по вопросам военного строительства и развития военно-промышленного комплекса.

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