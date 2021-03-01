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Тарасова поддержала состав сборной на ЧМ по фигурному катанию
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Тарасова поддержала состав сборной на ЧМ по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что поддержала на голосовании состав сборной РФ на чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции, сообщает 1 марта «Спорт-Экспресс».

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«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», — сказала Тарасова.

В мужских соревнованиях примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко, в женских — Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Мировое первенство пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее, 12 февраля, стало известно, что российская сборная на чемпионате мира будет именоваться аббревиатурой FSFR (Figure skating federation of Russia). Федерация также одобрила звучание вместо гимна России музыкального фрагмента концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

8 февраля в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что россияне выступят на соревнованиях в Стокгольме с подкорректированной эмблемой. Из нее убрали полное название федерации и оставили только аббревиатуру на английском языке.

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