В России запустят мощнейшую термоядерную установку Т-15МД

В апреле 2021 года, по предварительным данным, будет осуществлен запуск мощнейшей термоядерной установки Т-15МД. Об этом 1 марта заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на всероссийском просветительском проекте «Моя страна — моя Россия».

Он отметил, что пуск будет осуществлен при участии наблюдательного совета Курчатовского института и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В мае 2019 года сообщалось, что новую уникальную термоядерную установку токамак Т-15МД запустят в РФ в декабре 2020 года. Установка строилась в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» и необходима для развития отечественных проектов по управляемому термоядерному синтезу.

Токамак Т-15МД станет первой термоядерной установкой, построенной в России за последние 20 лет. На ней будут проводиться эксперименты, в том числе для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, строящегося во Франции.

Уникальность Т-15МД заключается в рекордных характеристиках, не знающих аналогов в мире. Благодаря установке исследователи планируют решить широкий спектр физических проблем, среди которых получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.

Ученые считают, что такие источники можно использовать не только для производства энергии, но и для «выжигания» опасных радиоактивных изотопов, накопившихся в отработавшем ядерном топливе АЭС.