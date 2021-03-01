Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Тарасова поддержала состав сборной на ЧМ по фигурному катанию
Мир
В раде предупредили о вступлении Украины в третью волну COVID-19
Наука
В России запустят мощнейшую термоядерную установку Т-15МД
Мир
Крупнейшая энергетическая компания Техаса объявила о банкротстве
Мир
Умер первый министр иностранных дел Украины
Общество
Скворцова заявила о способности российских тестов на COVID-19 выявить любой штамм
Мир
Wintershall Dea выразила надежду на скорый запуск «Северного потока – 2»
Мир
Зеленский пообещал создать «суды в смартфоне»
Общество
В ФМБА завершат первую фазу клинических испытаний «Мир-19» к середине марта

В России запустят мощнейшую термоядерную установку Т-15МД

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле 2021 года, по предварительным данным, будет осуществлен запуск мощнейшей термоядерной установки Т-15МД. Об этом 1 марта заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на всероссийском просветительском проекте «Моя страна — моя Россия».

Курчатовский первенец: 73 года назад был запущен ядерный реактор Ф-1
Это стало первым важным этапом создания советской атомной бомбы и дальнейшего развития атомной энергетики

Он отметил, что пуск будет осуществлен при участии наблюдательного совета Курчатовского института и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В мае 2019 года сообщалось, что новую уникальную термоядерную установку токамак Т-15МД запустят в РФ в декабре 2020 года. Установка строилась в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» и необходима для развития отечественных проектов по управляемому термоядерному синтезу.

Токамак Т-15МД станет первой термоядерной установкой, построенной в России за последние 20 лет. На ней будут проводиться эксперименты, в том числе для проекта международного термоядерного энергетического реактора ИТЭР, строящегося во Франции.

Уникальность Т-15МД заключается в рекордных характеристиках, не знающих аналогов в мире. Благодаря установке исследователи планируют решить широкий спектр физических проблем, среди которых получение данных, необходимых для создания термоядерного источника нейтронов на основе токамака.

Ученые считают, что такие источники можно использовать не только для производства энергии, но и для «выжигания» опасных радиоактивных изотопов, накопившихся в отработавшем ядерном топливе АЭС.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021