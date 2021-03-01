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Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским

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Аннексию Крыма признать действительно невозможно, так как регион принял законное решение о воссоединении с Россией, заявил 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о том, что «США никогда не признают аннексию полуострова», и отвечая на вопрос, готова ли Москва сотрудничать с Вашингтоном при такой позиции Белого дома.

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«Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было», — сказал представитель Кремля. Как он напомнил, республика стала российской в строгом соответствии с нормами международного права.

По мнению Пескова, надо просто признать факт воссоединения Крыма с Россией.

27 февраля председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что западные политики не учитывают мнение самых крымчан, делая заявления о принадлежности полуострова.

26 февраля Байден заявил, что США продолжат работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине». Он заверил, что Россия семь лет назад якобы «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, добавляет «Газета.ру». Москва не раз отмечала легитимность референдума и подчеркивала, что вопрос принадлежность полуострова закрыт.

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