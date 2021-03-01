Чувашскую гимназию-интернат капитально отремонтируют в Нижнекамске

Чувашскую гимназию-интернат № 34 в Нижнекамске ожидает капитальный ремонт. Об этом сообщил глава района Айдар Метшин.

«Наша чувашская гимназия как центр возрождения чувашского языка и культуры остается единственной площадкой в Татарстане по подготовке учителей, преподающих чувашский язык и литературу», — цитирует Метшина ИА «Татар-информ».

Кроме стандартной образовательной программы и обязательного языкового компонента ученики гимназии познают культуру родного народа, активно занимаются фольклором и творчеством, что особенно важно в Год родных языков и народного единства, отметил Метшин.

Академия наук РТ начнет в этом году разрабатывать проект под названием «Калейдоскоп культур народов Татарстана». Запланированы экспедиции в населенные пункты с компактным проживанием чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы и других народов для изучения их материальной и духовной культуры. По итогам работы исследователи проведут круглый стол и издадут коллективную монографию.