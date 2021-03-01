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В Минфине назвали среднюю стоимость нефти Urals

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В феврале 2021 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $60,78 за баррель, что в 1,1 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда средняя стоимость была $54,24 за баррель. Об этом говорится в материалах, опубликованных в понедельник, 1 марта, на сайте Минфина России.

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Также в ведомстве рассказали, что средняя цена на нефть Urals в январе-феврале текущего года составила $57,6 за баррель, при этом в это же время в 2020 году она сложилась в размере $58,13 за баррель.

Ранее, 25 февраля, эксперты сообщили «Известиям», что стоимость баррели нефти в 2021 году может достичь $85 при оптимистичном сценарии. Это станет возможным при восстановлении мирового спроса и успешной борьбе с коронавирусом.

Среди причин роста цен они назвали снижение добычи черного золота в США, соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отсутствие динамики в переговорах США и Ирана. Тем не менее, по утверждению аналитиков, факторы могут быть временными и цены в ближайшие месяцы изменятся.

12 февраля стало известно, что Центробанк РФ спрогнозировал среднюю цену нефти Urals. Отмечалось, что за год ее стоимость поднимется с $45 за баррель до $50. Такие же показатели цены сохранятся в 2022 и 2023 годах.

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