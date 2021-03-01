Honda вывела на тесты новое поколение кроссовера CR-V

Японская компания Honda приступила к дорожным тестам кроссовера CR-V нового поколения. Об этом 1 марта сообщает Motor1.

По данным издания, серийный выпуск модели для европейского рынка начнется в 2022 году. От нынешней модели новинка будет отличаться увеличенной решеткой радиатора, широким воздухозаборником в нижней части переднего бампера, а также узкими фарами.

После смены поколения автомобиль вырастет в размерах, однако пока не известно, cохранит ли новый CR-V модификацию с третьим рядом сидений.

Что касается двигателей, то автомобиль будет оснащаться исключительно гибридными силовыми установками. Позже Honda может наладить выпуск кроссовера с полностью электрическим мотором.

15 февраля сообщалось, что Honda в феврале 2021 года увеличила стоимость своих автомобилей в России на 30–95 тыс. рублей, то есть на 1,3–2,4% от прежней стоимости.

Так, минимальная стоимость кроссовера Honda CR-V составляет теперь 2 399 000 рублей. Автомобиль Honda Pilot можно приобрести у дилеров марки за 3 679 900 рублей.