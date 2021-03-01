В Кремле не согласились с информацией о сильном падении доходов россиян

В Кремле не согласны с исследованием NielsenIQ, согласно которому доходы россиян вследствие пандемии коронавируса упали на 53%. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что тема продуктовых сертификатов, которые высоко и широко применятся во многих странах мира, в частности, в Соединенных Штатах Америки, это практика достаточно распространенная. Вы знаете, что она, скажем так, в экспертных кругах обсуждается и здесь, что касается этой публикации, мы с ней не согласны, у нас другие данные, считаем эти выводы, к которым пришли авторы публикации, неверными», ― сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что многие почувствовали изменения своих доходов в худшую сторону, указав на то, что это произошло во всем мире. Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не согласны с мнением о том, что в России это более острая проблема, чем в других странах.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что эта ситуация возникла из-за форс-мажорных обстоятельств, а не из-за правительства или предпринимателей. По его словам, причинами стали «коронавирусная атака», домашний режим и дистанцирование. В результате упала как экономика, так и доходы.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ сообщила, что доля финансово пострадавших от последствий пандемии коронавируса россиян с сентября по январь выросла почти в два раза (с 27% до 53%). Также аналитики указали на то, что в мире этот показатель находится на отметке в 46%.

Кроме того, в исследовании говорилось о том, что доходы 47% населения страны не сократились, однако 16% из них стали более внимательно относиться к своим тратам. При этом 69% респондентов рассказали, что вынуждены экономить.