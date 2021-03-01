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Дополнительные средства выделят на ремонт моста через Вычегду в Коми

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Регионам России из федерального бюджета выделят дополнительные 100 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021–2022 годах. В частности, в Коми деньги направят на завершение ремонта моста через реку Вычегду. Речь идет об участке в районе Малой Слуды на 42-м км автодороги Сыктывкар — Ухта.

Ремонт начался в 2019 году, но так и не завершен. По договору подрядчик обязан до конца 2021 года отремонтировать мостовое полотно, в том числе переустроить проезжую часть, заменить деформационные швы, барьерные и перильные ограждения, нанести асфальтобетонное покрытие, защитить пролеты от коррозии, отремонтировать опоры и подходы, сделать лестничные спуски, наладить судовую сигнализацию и наружное освещение.

Этот мост, как поясняет ИА «Комиинформ», является частью дороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар. Он имеет стратегическое значение, поскольку связывает северные и южные районы Коми. Это самое большое в республике мостовое сооружение: длина составляет 642 м, длина пролетов превышает 100 м.

В марте в Сыктывкаре ожидается открытие нового корпуса детского сада № 50, рассчитанного на 270 воспитанников. Его строительство велось в рамках нацпроекта «Демография».

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