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Названа возможная причина смерти экс-участницы группы Little Big

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Озвучена возможная причина смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, женщина могла скончаться из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее телеканал сообщал, что экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой в квартире на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга. Ее тело обнаружила волонтер, которая и сообщила о кончине экс-певицы в полицию. Кастельянос было 39 лет.

Анна Кастельянос известна публике как актриса, дизайнер, модель, продюсер и бывшая солистка рэйв-группы Little Big. С ее вокалом были записаны треки к первому альбому команды, который получил название With Russia From Love.

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