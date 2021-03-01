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Жена Медведчука рассказала о своих целях в политике

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Украинская телеведущая, супруга депутата Верховной рады и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что видит своей политической целью защиту граждан от произвола властей и улицы, а также наступление мира на Украине. Об этом она рассказала интернет-изданию «Страна.ua» в интервью, опубликованном в понедельник, 1 марта.

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«В Украину должен прийти мир. Каждый гражданин должен быть защищен от произвола власти и улицы, жить в безопасности, иметь достойные условия и уровень жизни», — заявила она.

При этом Марченко подчеркнула, что не намерена в будущем создавать свою политическую силу, а на вопрос, собирается ли она баллотироваться в президенты Украины, ответила, что «на всё воля Божья».

Кроме того, она в очередной раз подчеркнула незаконность санкций, введенных украинскими властями против нее и ее мужа. По словам Марченко, рестрикции нарушают презумпцию невиновности.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и Марченко. Уточнялось, что санкции распространяются на всё имущество Медведчука. Действие ограничений продлится три года.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, основанием для решения совета послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Медведчук назвал ограничения торжеством беспредела, анархии и беззакония. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ударил по самому дорогому, введя санкции против его жены Оксаны Марченко, но, несмотря на это, он не планирует покидать страну.

Телеведущая же в свою очередь заявила, что после введенных против нее и ее супруга санкций она вступает в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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