Марафон по сбору денег тяжелобольным детям стартовал в Томске

В Томске в понедельник, 1 марта, начался благотворительный марафон, который проводит фонд «Обыкновенное чудо». Цель – сбор средств для тяжелобольных детей.

В течение трех месяцев, что будет длиться марафон, планируется провести не менее 25 мероприятий, чтобы адресную помощь получили 18 семей.

Как рассказала РИА Томск пресс-секретарь фонда Ирина Колосова, акция по сбору средств для детей-инвалидов проводится в Томске уже в 15 раз.

Первое мероприятие в этом году запланировано на 14 марта. В Международном культурном центре ТПУ состоится концерт народной артистки России Людмилы Травкиной и ее учеников, а также благотворительная ярмарка. Также планируются онлайн и офлайн фестивали, спектакли, акции, спортивные матчи и квесты.

По словам Колосовой, у организаторов марафона есть желание провести мероприятия максимально вживую, учитывая все ограничения. Прошлый марафон прошел онлайн, но артисты не видели живого отклика и улыбок.

В 2020 году во время весеннего марафона удалось собрать в Томске 4 млн рублей.

20 февраля сообщалось, что в Петербурге сделают прививки от коронавируса подопечным благотворительной организации «Ночлежка». Вакцинацию пройдут 43 постоянных жильца реабилитационного приюта на Боровой.