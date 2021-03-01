Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
Общество
В Совфеде предложили включить службу по призыву в пенсионный стаж
Мир
В Кремле подтвердили готовность Путина к диалогу с Байденом
Общество
Правительство выделило 100 млрд рублей на развитие дорог
Туризм
Руководство «Аэрофлота» опробует сдачу ручной клади в багаж
Общество
Названа возможная причина смерти экс-участницы группы Little Big
Туризм
Глава «Победы» анонсировал снижение цен на авиабилеты
Мир
Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов COVID-19
Общество
Продавцы AliExpress получили возможность не платить за доставку

Марафон по сбору денег тяжелобольным детям стартовал в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске в понедельник, 1 марта, начался благотворительный марафон, который проводит фонд «Обыкновенное чудо». Цель – сбор средств для тяжелобольных детей.

В течение трех месяцев, что будет длиться марафон, планируется провести не менее 25 мероприятий, чтобы адресную помощь получили 18 семей.

Как рассказала РИА Томск пресс-секретарь фонда Ирина Колосова, акция по сбору средств для детей-инвалидов проводится в Томске уже в 15 раз.

Первое мероприятие в этом году запланировано на 14 марта. В Международном культурном центре ТПУ состоится концерт народной артистки России Людмилы Травкиной и ее учеников, а также благотворительная ярмарка. Также планируются онлайн и офлайн фестивали, спектакли, акции, спортивные матчи и квесты.

По словам Колосовой, у организаторов марафона есть желание провести мероприятия максимально вживую, учитывая все ограничения. Прошлый марафон прошел онлайн, но артисты не видели живого отклика и улыбок.

В 2020 году во время весеннего марафона удалось собрать в Томске 4 млн рублей.

20 февраля сообщалось, что в Петербурге сделают прививки от коронавируса подопечным благотворительной организации «Ночлежка». Вакцинацию пройдут 43 постоянных жильца реабилитационного приюта на Боровой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021