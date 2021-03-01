Путин поздравит Горбачева с 90-летием

Президент России Владимир Путин обязательно поздравит экс-президента СССР Михаила Горбачева с 90-летием. Об этом 1 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не сомневаюсь, что президент поздравит Михаила Сергеевича, пожелает ему здоровья. Обо всем, как это будет, мы сообщим своевременно», — сказал Песков, не уточняя, какой подарок президент может направить Горбачеву.

Представитель Кремля добавил, что формат пресс-конференции не является подходящим для обсуждения роли личности Горбачева в истории.

«Это человек, который является частью нашей истории. Именно так к нему мы и относимся — с большим уважением», — подчеркнул Песков.

2 марта Михаилу Горбачеву исполнится 90 лет.

Ранее, в декабре 2020 года, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко сообщил, что отмечать юбилей планируется в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что любые встречи, даже с родственниками, в пандемию невозможны, поэтому будут рассматриваться другие форматы празднования юбилея.

Михаил Горбачев является первым и единственным президентом СССР — этот пост он занимал с 1990 по 1991 год.

Занимал пост генсекретаря ЦК КПСС с 1985 по 1991 год. С 1988-го по 1989-й был последним председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989-го по 1990-й — первым председателем Верховного Совета СССР. В 1990 году он получил Нобелевскую премию мира.