Песков рассказал о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран

Российская стороны весьма чутко реагирует на обращения государств о помощи в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Так 1 марта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков просьбу президента Чехии Милоша Земана о поставках препарата в страну.

По его словам, Москва занимает ответственную позицию в том, чтобы помочь разным странам мира, которые испытывают проблемы с вакциной.

«Заявок так много, что пока производственные мощности, по сути, не позволяют всех их удовлетворить, но производственные обороты растут, растут каждую неделю», — заверил представитель Кремля.

В конце февраля в Чехии отметилось ухудшение ситуации с коронавирусом. На приобретении «Спутника V» настаивают президент Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Они уже провели предварительные переговоры о получении вакцины с представителями России.

Бабиш заявил, что страна может начать вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V», не дожидаясь одобрения препарата регулятором Евросоюза, пишет «Газета.ру». По его словам, он полностью доверяет российскому препарату.

В настоящее время гражданам Чехии доступны вакцины от американских производителей Pfizer/BioNTech и Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

«Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса в мире, он был зарегистрирован Минздравом РФ в августе прошлого года. Второй вакциной стал препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». 20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова.

В начале февраля после публикации в журнале Lancet данных об эффективности и безопасности «Спутника V» в мире значительно вырос интерес к препарату и спрос на него. Эксперты пророчат российской вакцине статус хита продаж и называют одним из самых выдающихся изобретений РФ. Москва указывала, что в приоритете вакцинация российского населения. Сделать прививку могут все желающие бесплатно.