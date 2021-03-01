Песков оценил слова Пашиняна о неверном информировании по «Искандерам»

В Кремле удовлетворены заявлениями пресс-службы армянского премьера Никола Пашиняна о том, что информация о «невзорвавшихся» ракетных комплексах «Искандер» оказалась недостоверной. Об этом в понедельник,1 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — отметил он.

24 февраля Пашинян заявил о якобы «невзорвавшихся» или разорвавшихся только на 10% ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. При этом он не уточнил подробности.

1 марта пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян сообщила, что премьер-министр, проанализировав факты, пришел к выводу о недостоверности полученной информации.

«В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России в числе иных вопросов было обсуждено заявление премьера Армении о применении со стороны Армении систем «Искандер». Премьер-министр Армении на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к заключению, что ему по данной ситуации неверно доложили», — цитирует ее информагентство «Арменпресс».

Геворкян уточнила, что заявление премьера не относится к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

«Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для еще более углубления этого сотрудничества», — добавила Геворкян.

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев 24 февраля заявил «Известиям», что российские «Искандеры» — это современное оружие, на которое не влияют такие факторы, как срок хранения. Заявление премьер-министра Армении требует деталей в подтверждение, отметил эксперт.

25 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков констатировал, что ракетные комплексы «Искандер-М» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись. Он предположил, что Пашиняна ввели в заблуждение, в результате чего он использовал неточную информацию.