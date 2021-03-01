Дана Борисова прокомментировала смерть экс-участницы Little Big

Российская телеведущая Дана Борисова в понедельник, 1 марта, прокомментировала сообщение о смерти экс-участницы музыкальной группы Little Big Анны Кастельянос.

По словам Борисовой, она записывала интервью с артисткой и та показалась ей сильным духом человеком.

«Я с ней снимала интервью, выкладывала его. Она произвела на меня впечатления сильного человека все же. Она увлекалась экологией, сама ходила и рассортировывала виды мусора, для нее это было очень важно. Конечно, физические недостатки компенсировались силой духа. Она на меня произвела благоприятное впечатление. Искренне соболезную», — цитирует телеведущую Пятый канал.

О том, что Кастельянос найдена мертвой в квартире на Рыбацком проспекте Санкт-Петербурга, стало известно ранее в этот же день. Ее тело обнаружила волонтер, которая и сообщила о кончине экс-певицы в полицию. Кастельянос было 39 лет. У женщины была 3-я группа инвалидности. Причина смерти устанавливается. По некоторым данным, она сильно болела в последнее время.