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В Кремле подтвердили готовность Путина к диалогу с Байденом

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Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу с американским лидером Джо Байденом, заявил 1 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности личной встречи двух лидеров.

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«Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности настолько динамично восстанавливать и развивать наши отношения, насколько к этому будет готова американская сторона», — заявил Песков, добавив, что пока «уровень готовности разный».

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин готов обсуждать «даже самые острые проблемы». При этом он добавил, что пока не все страны, имеют аналогичную политическую волю.

Первый после назначения на пост президента США Байдена телефонный разговор президентов состоялся в конце января. В ходе переговоров Путин и Байден обсудили, в частности, продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Позднее, 11 февраля, Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания о продлении ДСНВ.

По словам первого заместителя помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро, Соединенные Штаты рассчитывают на скорое продолжение переговоров с Россией по контролю над вооружениями.

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