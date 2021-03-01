Постпред Великобритании в ООН оценила перспективы отношений Запада и РФ

Отношение западных стран и России будет зависеть от политического выбора Москвы, заявила 1 марта постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

По ее словам, у России есть области политического соприкосновения с разными странами.

«Есть много областей, в которых мы можем работать с Россией, мы хотим работать с Россией. И США очень открыты. Продление СНВ-3 я считаю одним из наиболее очевидных положительных примеров. Но, думаю, мы также должны четко понимать, что наш ответ (и я подозреваю, что то же самое будет верно и применительно к США) в отношении России будет зависеть от политического выбора, который сделает Россия», — сказала она в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, Россия и Великобритания в СБ ООН могут сотрудничать по ситуациям в Йемене, где 16,2 млн человек сталкиваются с голодом, и в Ливии, где есть нерешенные вопросы относительно поддержки нового временного правительства и вывода иностранных сил.

Сирия, Украина и Белоруссия же входят в число областей, в отношении которых взгляды РФ и других государств различаются.

«И мы должны учитывать эти сферы», — отметила Вудворд.

При этом она заявила, что из-за воссоединения с Крымом Россия от стран Запада ничего, кроме осуждения, ждать не может.

Ранее, 26 февраля, президент США Джо Байден заявил, что страна продолжит работу с целью привлечь к ответственности Россию «за ее злоупотребления и агрессию на Украине».

По словам Байдена, Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины» присоединением полуострова.

Между тем, как заявил председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, западные политики не учитывают мнения самых крымчан, делая подобные заявления.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Российские власти неоднократно указывали, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.