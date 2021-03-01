Kia представила в России новую спецсерию автомобилей Edition Plus

Южнокорейская компания Kia начала продажи в России автомобилей специальной серии Edition Plus. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 1 марта.

Отмечается, что специальная серия Edition Plus предлагается для моделей Soul, Cerato, Seltos и Sportage. Все автомобили серии имеют мультимедийную систему с доступом к сервисам «Яндекс», Apple Carplay и Android Auto и эксклюзивный бейдж Edition Plus.

Визуально Kia Soul Edition Plus отличается задними светодиодными фонарями, рейлингами на крыше и специальным интерьерным пакетом, в который вошли оригинальные яркие дверные вставки и прострочка отдельных элементов салона. Стоимость версии начинается от 1 399 900 рублей.

Модель Kia Cerato Edition Plus дополнена светодиодными фарами, а также 17-дюймовыми легкосплавными литыми дисками. У дилеров модель можно приобрести от 1 426 900 рублей.

Кроссоверы Kia Seltos Edition Plus подготовлены на базе комплектации Luxe и внешне отличаются оригинальными 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Стоимость версии — от 1 526 900 рублей.

Созданные на базе комплектации Comfort кроссоверы Sportage Edition Plus внешне отличаются черными элементами внешней отделки и имеют полностью светодиодные фары и рейлинги на крыше. Цена автомобиля — от 1 917 900 рублей.

25 февраля сообщалось, что Kia начала серийное производство минивэна Carnival нового поколения на заводе «Автотор» в Калининграде. В России автомобиль будет предлагаться по цене от 2 599 900 рублей за версию Comfort с 2,2-литровым дизельным мотором.