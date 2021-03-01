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Москва осудила нападение на сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге

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Россия решительно осуждает нападение на сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и не приемлет любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном 1 марта на сайте ведомства.

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Как отмечается, Москва предпринимает все необходимые меры для обеспечения их нормального и безопасного функционирования на территории России в соответствии с нормами международного права. «Представительство МИД России в Санкт-Петербурге оказало Генконсульству Украины оперативное содействие в безотлагательной транспортировке пострадавшего в больницу», — отметили в МИДе.

Врачи Петербурга оказали пострадавшему помощь, и.о. генконсула Украины в телефонном разговоре с представителем МИД РФ отметил, что украинская сторона не видит в инциденте политической составляющей.

«Несмотря на это, в Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге — ноту украинского Генконсульства», — говорится в комментарии.

Вместо благодарности украинская сторона обвинила российских правоохранителей в том, что инцидент не был предотвращен.

Представитель МИД Украины Олег Николенко объявил о протесте на странице в Twitter.

Такая реакция Киева вызвала недоумение российской стороны, оснований для протеста и предъявлений претензий нет, указали в ведомстве. Полицейские осуществили все необходимые меры в данной ситуации, сделали это максимально оперативно и предпринимают шаги для расследования.

МИД напомнил Киеву о его собственном хроническом бездействии, которое наблюдается, когда у посольства и Генконсульств России на Украине бесчинствуют националисты. «До сих пор не расследованы многочисленные случаи нападения на российскую дипмиссию в Киеве, избиения руководителя Российского центра науки и культуры, поджогов автомобилей, порчи имущества российских дипломатов», — напомнили в МИД России. Участники этих преступлений не установлены и не привлечены к ответственности.

В Москве рекомендовали коллегам в МИД Украины навести порядок у себя дома, обеспечить условия для нормальной работы российских представительств.

В середине февраля в Санкт-Петербурге мужчина с ножом напал на сотрудника Госпогранслужбы Украины, который охранял Генконсульство страны. После того как была открыта дверь дипмисии, нападавший несколько раз ударил охранника ножом.

34-летний нападавший оказался россиянином. 21 февраля Смольнинский районный суд города арестовал мужчину. Ранее гражданин был судим за разбой и приговорен к восьми годам лишения свободы.

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