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Силуанов призвал не допустить ухудшения долговой ситуации в развивающихся странах

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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ухудшение долговой ситуации в развивающихся странах может стать для них ключевым среднесрочным вызовом. Об этом говорится в материалах об итогах встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, с которыми ознакомились «Известия».

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«Изменение монетарной политики в развитых странах может негативно отразиться на положении развивающихся стран: ухудшение долговой ситуации в последних может стать для них ключевым среднесрочным вызовом. Следует уже сейчас принимать меры, чтобы не допустить развития негативного сценария», ― сказал министр.

В пресс-службе Минфина РФ также отметили, что на встрече в формате видеоконференции, которая прошла 26 февраля под председательством Италии, обсуждались меры, направленные на возвращение мировой экономики на траекторию роста.

Подчеркивалось, что ее восстановление идет лучше, чем ожидалось, что является следствием мер фискальной и монетарной поддержки и начала масштабной вакцинации. Многие представители G20 и международные организации указали на важность обеспечения равного доступа к вакцинам.

Кроме того, участники встречи подтвердили намерение достичь к июлю 2021 года договоренности о решении вопросов цифрового налогообложения. Помимо этого, в сообщении Минфина говорится о том, что отдельным треком работы G20 станет «зеленая повестка».

Как заявил Силуанов, страны «двадцатки» должны взять на себя координирующую роль и сформулировать основанные на открытости и равном доступе принципы устойчивого развития общества и окружающей среды. При этом он отметил важность того, чтобы «зеленая повестка» не превратилась из инструмента развития в инструмент обострения конкурентной борьбы.

В пресс-службе российского ведомства добавили, что следующая встреча пройдет в апреле 2021 года в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Ранее, 27 января, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на «Давосской неделе» рассказал о том, что в настоящий момент наблюдаются риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике.

Также, по его словам, наряду с экономическими трансформациями в обществе намечается тенденция к усилению расслоения как внутри стран, так и на глобальном уровне.

Экономический кризис в 2020 году оказался, по оценкам аналитиков, самым тяжелым для мира минимум за последние полвека. Спад в мировой экономике, по оценкам МВФ, составит 4,9%, тогда как в 2008 году мировой ВВП сократился всего лишь на 1%.

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