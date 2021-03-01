«Минари» получил «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке

Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» получил фильм «Минари» американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна. Об этом было объявлено на церемонии вручения премии, проходящей в формате видеоконференции, в воскресенье, 28 февраля. Трансляцию вела телекомпания NBC.

На награду в этой номинации также претендовали картина «Еще по одной» датчанина Томаса Винтенберга, франко-гватемальский фильм «Ла Йорона» режиссера Хайро Бустаманте, драма «Вся жизнь впереди» итальянца Эдоардо Понти и триллер «Ты и я» режиссера Филиппо Менегетти.

Ранее в этот же день «Золотого глобуса» в номинации «Лучший мини-сериал или телевизионный фильм» удостоился «Ход королевы».

Премия «Золотой глобус» была учреждена иностранными журналистами в октябре 1943 года, а первая церемония награждения состоялась в январе 1944 года. До 1958 года церемонию вели члены Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Впоследствии на роль ведущих стали приглашать известных исполнителей и профессиональных телеведущих. Лауреатов премии определяют члены ассоциации.