Два сотрудника посольства Украины в Польше задержаны при попытке контрабанды

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников посольства страны в Польше, пойманных на попытке контрабандного вывоза с Украины большого количества валюты, золота и контрабандных сигарет. Об этом в понедельник, 1 марта, министр написал в своем Facebook.

«Я отозвал из-за рубежа двух сотрудников, подозреваемых в коррупции. Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий», — отметил глава ведомства.

Кулеба подчеркнул, что в ближайшее время формальные вопросы будут улажены. Кроме того, министр сообщил, что в отношении сотрудников начато внутренне расследование.

«По результатам расследования я буду готов принимать любые решения. МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами, от которых мы ожидаем быстрого и беспристрастного расследования и установления всех обстоятельств дела», — указал он.

Министр подчеркнул, что в ведомстве никогда не будут «покрывать негодяев», которые хотят использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.

«Убежден, что важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход «не выносить сор из избы». Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», — добавил он.

В конце декабря прошлого года в Генпрокуратуре Молдавии заявили о задержании бывшего посла этой страны в России Андрея Негуцы после дачи показаний по делу о контрабанде анаболиков. В его автомобиле с дипломатическими номерами обнаружили партию запрещенных веществ общей стоимостью более 8 млн леев (около 34 млн рублей). После инцидента правительство Молдавии одобрило отзыв дипломата с должности посла.