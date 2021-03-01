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Чемпион UFC Петр Ян рассказал о технике борьбы со Стерлингом

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Боец смешанного стиля Петр Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По словам Яна, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

«Челюсть, подбородок, какие-то за уши места есть тоже неприятные», — отметил спортсмен.

Американец же намерен использовать технику бразильской борьбы джиу-джитсу в борьбе с россиянином.

«Это классная тактика — забить и реслинговать. Через некоторое время соперник выдыхается и всё — цель достигнута. Думаю, у меня очень похожий стиль», — рассказал Стерлинг.

Петр Ян стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе, одержав победу над бразильским спортсменом Жозе Алду. Также россиянин побил рекорд по количеству ударов для этого дивизиона — за 5 раундов Ян нанес сопернику 194 удара.

Поклонники смогут увидеть бой в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Ранее в феврале Ян рассказал, почему наносит «смазанные удары». По его словам, они позволяют запутать соперника.

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