Чемпион UFC Петр Ян рассказал о технике борьбы со Стерлингом

Боец смешанного стиля Петр Ян рассказал, какую технику намерен применять в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам Яна, он стремится работать хладнокровно и выбирать слабые места у соперника.

«Челюсть, подбородок, какие-то за уши места есть тоже неприятные», — отметил спортсмен.

Американец же намерен использовать технику бразильской борьбы джиу-джитсу в борьбе с россиянином.

«Это классная тактика — забить и реслинговать. Через некоторое время соперник выдыхается и всё — цель достигнута. Думаю, у меня очень похожий стиль», — рассказал Стерлинг.

Петр Ян стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе, одержав победу над бразильским спортсменом Жозе Алду. Также россиянин побил рекорд по количеству ударов для этого дивизиона — за 5 раундов Ян нанес сопернику 194 удара.

Поклонники смогут увидеть бой в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в воскресенье, 7 марта.

Ранее в феврале Ян рассказал, почему наносит «смазанные удары». По его словам, они позволяют запутать соперника.