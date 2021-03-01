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Собянин рассказал об ограничениях на МКАД для грузовиков

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Ограничение движения по Московской кольцевой автодороге (МКАД) транзитных грузовиков весом более 12 т станет постоянным, сообщил 1 марта в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

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Решение принято после того, как в середине февраля на Москву обрушился снегопад, а застрявшие на МКАД большегрузы полностью парализовали движение по трассе. В итоге миллионы жителей Москвы и Московской области не смогли вовремя приехать в пункты назначения.

При этом на альтернативных трассах объезда — ЦКАД, А-107 и А-108 — особых затруднений движения не наблюдалось, добавил Собянин.

«Совместно с коллегами из Московской области с 20 февраля 2021 года мы ввели ограничения на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т», — продолжил мэр Москвы.

В итоге впервые за последние десятилетия два дня подряд в выходные на МКАД не произошло ни одной аварии с участием грузовиков. Одновременно на 11% выросла скорость потока транспорта.

По мнению столичного градоначальника, решение полностью себя оправдало.

«Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — резюмировал он.

В Москве не наблюдается проблем с доставкой продуктов и других товаров, так как ограничения не касаются большегрузов с пропусками, добавляет «Газета.ру». Ограничения на проезд транзитных грузовиков по МКАДу впервые ввели в Москве с 20 февраля, они должны были действовать до 22 февраля.

С 1 августа 2020 года в Москве заработали новые правила для проезда грузовиков в пределах МКАД. Изменения были направлены на исключение транзита большегрузного транспорта через районы жилой застройки.

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