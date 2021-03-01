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Осужденного на 15 лет Шестуна этапировали в колонию

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Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна направили из СИЗО в колонию, пока его местонахождение не известно. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказала «РИА Новости» жена осужденного Юлия Шестун.

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«Сегодня мы узнали об этом, когда адвокаты пришли навестить его в СИЗО. Там нам сказали, что его этапировали. Разумеется, нам не сообщили, куда именно. По этой причине мы обратились в Общественную наблюдательную комиссию, но вестей пока нет», — отметила женщина.

В конце декабря 2020 года Шестун был приговорен к 15 годам колонии за совершение преступлений коррупционной направленности. Также его обязали выплатить штраф в размере 49 млн рублей и лишили права работать в структурах органов власти в течение восьми лет после освобождения. Также суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей.

Сам подсудимый вину не признал и несколько раз объявлял голодовки.

Шестун был арестован в июне 2018 года. В предъявленном обвинении говорится о двух эпизодах — выделении земельных участков под строительство торгового центра в деревне Борисово с 2008 по 2014 год и о получении взятки на сумму 9,9 млн рублей «за общее покровительство».

Генпрокуратура в ходе расследования обнаружила у него автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 оформлены на подконтрольных бывшему главе района 40 юридических лиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

В ноябре Генпрокуратура подала новый иск об изъятии имущества у Шестуна. В нем было заявлено еще 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Имущество оформлено в период с 2006 по 2016 год на 25 физических и 20 юридических лиц.

19 ноября стало известно, что Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сергея Илюхина, обвиняемого в фальсификации доказательств по гражданскому делу об изъятии имущества Шестуна. Было установлено, что в марте 2008 года Илюхин продал два земельных участка в Красногорском районе Московской области за 1,9 млн рублей.

Проверка выявила факты регистрации на имя Илюхина 48 объектов недвижимости стоимостью 29 млн рублей. Чтобы создать видимость наличия у него необходимых денежных средств и достаточных источников дохода на покупку указанного имущества, фигурант изготовил подложные договоры о продаже земельных участков, увеличив в них сумму полученных им денежных средств с 1,9 млн до 29 млн рублей.

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