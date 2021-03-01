Тем, кто рано встает: как рынок встретил нововведения российской биржи

Запуск торгов на валютном и срочном рынках Московской биржи с 7 утра и расширение списка котирующихся иностранных компаний увеличат оборот отечественной площадки на 5-10%, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. С их точки зрения, изменения необходимы для дальнейшего развития Мосбиржи и привлечения новых инвесторов, в частности из Азии и восточных регионов России. А большой выбор бумаг зарубежных эмитентов позволит последним сформировать надежный портфель.

Путь к расширению

С марта сессии на валютном и срочном рынках Московской биржи будут открываться в 7:00 по мск и длиться 17 часов. До этого они работали на три часа меньше из-за графика с 10:00 до 23:50. Сейчас, по данным Мосбиржи, на первой площадке торги проводятся с 17 валютными парами, а на второй — с 77 фьючерсами и 37 опционами на большое количество разных активов: фондовые индексы, акции, валюту, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары.



Увеличение периода торгов предоставит инвесторам широкий спектр новых возможностей, подчеркнул член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. По его словам, с запуском утренних сессий клиенты из восточных регионов России смогут торговать в более комфортное для них время. Также раннее начало торгов удобно инвесторам из Азии — Гонконга, Сингапура, Индии и Китая, где наблюдается высокий интерес к российской площадке, отметил он.

Тем, кто рано встает Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

На онлайн-конференции, посвященной запуску ранних торгов, Игорь Марич, говоря о первых результатах отметил, что инвесторы продемонстрировали высокий интерес к валютному и срочному рынкам. В начале сессии объем торгов по первому из них достиг 1,5 млрд рублей.



В первый день весны вместе с изменением режима торгов инвесторы получили доступ к ценным бумагам еще 32 международных компаний. Среди них такие крупные корпорации как Toyota, Oracle, Sony, Ebay и др. Торговля акциями иностранных эмитентов на Мосбирже стартовала в конце августа прошлого года. С прибавлением новых бумаг их количество достигло 87.



Участники рынка поддерживают новшества на Московской бирже. Корректировка графика — шаг к международному режиму торгов 24/5, к которому стремится отечественная биржа, отметил руководитель направления брокерских продуктов «Открытие Брокер» на валютном рынке Денис Казымаев. По словам главы управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрия Леснова, подобные изменения необходимы для расширения аудитории инвесторов и развития российской биржевой индустрии. Тем более, учитывая географию России с ее часовыми поясами и важность привлечения иностранных клиентов со всего мира, добавил он.



Изменение расписания отвечает лучшим мировым практикам и вписывается в политику Мосбиржи и в целом России по привлечению иностранных инвестиций в отечественные активы, подчеркнул и управляющий директор инвестиционного блока УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Также это позволит быстрее реагировать на различные мировые события без привязки к стандартным рабочим часам, считает он.



Расширение времени торгов очень востребовано: брокеры из восточной части страны просили об этом давно, рассказал аналитик «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Он уверен: в текущих реалиях игнорировать большой приток инвесторов уже невозможно. А увеличение числа бумаг обусловлено планами развития рынка. Тогда как, по мнению руководителя департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игоря Пимонова, большой необходимости в коррекции графика торгов не было, так как со стороны частных инвесторов практически отсутствовали такие запросы.



При этом эксперт предупредил о рисках размывания ликвидности. Если утренние торги на Мосбирже будут идти только по валюте и фьючерсам, то надо понимать, что в мире есть площадки, где валюты и фьючерсы торгуются круглосуточно, пояснил он.



К слову, Санкт-Петербургская площадка также с 1 марта передвинула начало торгов на аналогичное время и расширила перечень инструментов.

Увеличит обороты

Расширение списка акций иностранных компаний для торгов на Мосбирже — верный ход для привлечения большего числа российских инвесторов, отмечают аналитики. Ранее торги иностранными акциями через петербургскую биржу создавали неудобства с открытием дополнительных счетов и постоянной конвертацией валюты. Это привязывало человека к определенному специалисту и вызывало сложности с выплатой налогов, если последний — иностранный гражданин.

Чем больше торгуется акций эмитентов, представляющих разные секторы и типы бизнеса, тем более устойчивый и надежный портфель могут сформировать клиенты, добавляют в Сбере, ВТБ, и МКБ. Появление дополнительных иностранных бумаг изменит сложивший на рынке РФ «перевес» в сторону акций нефтегазового сектора, металлургии, в то время, как доля других относительно мала.

Как отмечают аналитики, до того, как попасть на российский рынок новые бумаги прошли жесткий отбор, многие из них славятся не только устойчивым положением, но и хорошими дивидендами в валюте. Из новоприбывших эксперты рекомендуют обратить внимание на медицинские компании, а именно на фармацевтические гиганты, а также на IT-индустрию. Участники рынка ожидают дальнейшего роста рынка частных инвестиций в России и проникновения их в сбережения граждан.

По оценкам аналитика «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, реализация нововведений позволит нарастить обороты рынка в диапазоне 5-10%. Возможность торговать в рублях и в целом расширение инструментов увеличивает потенциальную базу клиентов, обороты, а следовательно и комиссионный доход Мосбиржи, отметил Константин Асатуров из «Системы Капитал». В дальнейшем перечень акций иностранных эмитентов будет расти, и такой вектор развития позитивно скажется как на компаниях, так и на розничных инвесторах, уверен он.



Основную роль во введении новшеств сыграло стремление увеличить базу доходов, полагает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. В последнее время брокеры открывают ежемесячно по 600 тыс. новых счетов, Мосбиржа планирует довести этот показатель с нынешних 10 млн до 15 млн к концу года.

Однако, по мнению Дмитрия Леснова из «Финама», пока не стоит ожидать, что на фоне введения утренней сессии быстро и существенно повысится клиентская активность. Доля инвесторов, для которых принципиально важны утренние торги, сравнительно невелика, к тому же для любых обновлений нужно время на адаптацию.