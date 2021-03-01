В Москве начали проверку по факту издевательств над детьми в частном детсаду

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту издевательств сотрудника детского сада над воспитанниками. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в частном учреждении на улице Нагатинской.

«По предварительной информации, в частном детском центре установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенного с жестоким обращением, применением недопустимых методов воспитательного воздействия к воспитанникам организации со стороны работника учреждения», — отмечается в публикации на сайте прокуратуры столицы.

Там пояснили, что инцидент удалось раскрыть благодаря видеозаписи, которую передали правоохранителям.

Проверкой займутся сотрудники Симоновской межрайонной прокуратуры, они установят причины и обстоятельства случившегося и оценят соблюдение законов о несовершеннолетних и безопасность услуг, которые им оказывают.

При необходимости будут приняты меры реагирования, заключили в ведомстве.

Ранее в январе следователи в Новосибирской области начали разбираться в ситуации с 17-летним подростком, который вернулся из Ояшинского дома-интерната для умственно отсталых детей истощенным и со следами побоев. Мать мальчика рассказала, что у пострадавшего диагностировали анорексию, медики сообщили о полной истощенности.